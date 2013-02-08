Россия за первый месяц 2013 года продала оружия на 1 млрд долларов

12:52, 08 февраля 2013
Промышленность
0

Россия за первый месяц 2013 года продала оружия на сумму 1 миллиард долларов, сообщил РИА "Новости" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин.

"За январь 2013 году мы уже отгрузили оружия на 1 миллиард долларов из портфеля заказов на 46 миллиардов долларов", - сказал Фомин.

Как сообщал УНИАН, Россия в 2012 году экспортировала оружия и военной техники на рекордные 14 млрд долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter