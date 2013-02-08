Алчевский меткомбинат нарастил производство проката на 31%

Алчевский металлургический комбинат за январь 2013 года нарастил производство металлопроката на 30,6% по сравнению с январем 2012 года – до 367 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По информации источника в министерстве, в январе текущего года комбинат выплавил 399 тыс. тонн стали, что на 22,7% больше, чем по результатам января 2012 года.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 383 тыс. тонн чугуна, что на 29% больше показателя за январь 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Алчевский меткомбинат, Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

Алчевский меткомбинат за 2012 год сократил производство металлопроката на 4,6% по сравнению с 2011 годом – до 3,47 млн тонн. Комбинат выплавил 3,87 млн тонн стали - на 2,5% больше, производство чугуна выросло на 3,4% - до 3,52 млн тонн.