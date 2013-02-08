«АвтоКрАЗ» в январе уменьшил производство автомобилей на 78%

Компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе 2013 года уменьшила объем производства автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 78,3%, или на 47 автомобилей до 13 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в мэрии Кременчуга сообщил начальник управления экономики горисполкома Николай Здойма.

По его словам, предприятие с 28 декабря 2012 года по 15 января простаивало в связи с тем, что осуществляющие поставки комплектующих заводы, в основном российские, не работали во время праздников.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году завод уменьшил выпуск автомобилей к предыдущему году на 16% - до 899 единиц.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «АвтоКрАЗ» - единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей с полным технологическим циклом производства.

"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 150 модификаций и порядка 1500 комплектаций автомобильной техники КрАЗ для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах.

Автомобили КрАЗ эксплуатируются в 46 странах мира.