Азаров обещает отечественным производителям программу поддержки к концу февраля

Кабинет министров планирует в конце февраля утвердить программу поддержки отечественных производителей.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

Он подчеркнул, что утверждение документа будет проходить в присутствии Президента Украины и председателя Верховной Рады.

«В конце февраля правительство должно рассмотреть и принять эту программу. В этом заседании будут участвовать Президент и председатель Верховной Рады. Это говорит о том большом значении, которое имеет для нашего народного хозяйства эта программа. А затем начнется самый важный период - период ее реализации», - написал Н.Азаров.

Как сообщалось, в январе Н.Азаров заявил о подготовке программы поддержки отечественного производителя.

Он отметил, что в Украине вступило в силу большое количество законов, рассчитанное на развитие приоритетных отраслей отечественной экономики: «Правительство планирует создать практический государственный бизнес-план наращивания объемов внутреннего производства, в первую очередь в высокотехнологичных секторах развития внутреннего рынка. На этой базе заменять импорт товарами отечественного производства, а также увеличить экспорт и достичь положительного сальдо торгового баланса», - сказал Н.Азаров.

Он также подчеркнул, что планируется задействовать ряд нестандартных инновационных механизмов экономического развития. По его словам, новая программа призвана восстановить рост экономики Украины в текущем и последующих годах.

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