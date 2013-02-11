Металлурги подводят итоги января

«АрселорМиттал Кривой Рог» в январе увеличил производство железорудного концентрата на 10,4% - до 853 тыс. тонн

Горнорудное подразделение крупнейшего производителя стального проката в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог», по оперативным данным, в январе 2013 года произвело 853 тыс. тонн железорудного концентрата, что на 10,4% больше, чем в январе 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, производство железной руды на предприятии за отчетный период сократилось относительно января 2012 года на 15% – до 78 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 2,5% - до 9,79 млн тонн.

***

Полтавский ГОК в январе увеличил производство железорудного концентрата на 9,7% - до 1,08 млн тонн

Полтавский горно-обогатительный комбинат (г. Комсомольск, Полтавская обл.) по итогам января 2013 г. произвел 1,08 млн тонн железорудного концентрата, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

За отчетный период на комбинате было произведено 881 тыс. тонн окатышей, что на 10,4% больше, чем по итогам января 2012 г.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.

97,34% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария).

Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

Полтавский ГОК в 2012 году увеличил производство железорудного концентрата на 3% — до 11,83 млн тонн, производство окатышей снизилось на 1,2% - до 9,69 млн тонн.

***

Ингулецкий ГОК в январе сократил производство железорудного концентрата на 0,7% – до 1,171 млн тонн

«Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» (ИнГОК, Кривой Рог) в январе 2013 года произвел 1,171 млн тонн железорудного концентрата, что на 0,7% меньше, чем за январь 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%.

Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК использует передовые технологии флотационного обогащения, которые на сегодняшний день в Украине являются уникальными.

ИнГОК входит в горнорудный дивизион Группы «Метинвест».

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%) совместно управляющие Компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».

Ингулецкий ГОК в 2012 году сократил производство железорудного концентрата на 3,7% – до 13,58 млн тонн.

***

ЦГОК в январе нарастил производство железорудного концентрата на 9,3% - до 584 тыс. тонн

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, г. Кривой Рог), единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения, по оперативным данным, в январе 2013 года нарастил производство железорудного концентрата на 9,3% по сравнению с январем 2012 года – до 584 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Согласно предоставленной информации, производство окатышей за указанный период составило 211 тыс. тонн, что почти на 1% больше, чем в январе 2012 г.

Справка УНИАН. ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.

Годовая производственная мощность комбината составляет более 5,9 млн тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн тонн окатышей.

ЦГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».

ЦГОК за 2012 г. нарастил производство железорудного концентрата на 3,3% - до 6,39 млн тонн, производство окатышей составило 2,313 млн тонн - на 4,5% больше, чем за 2011 г.

***

СевГОК за январь сохранил производство железорудного концентрата в объеме 1,27 млн тонн

Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы «Северный горно-обогатительный комбинат», по оперативным данным, за январь 2013 года сохранило производство железорудного концентрата на уровне января 2012 года в объеме 1,27 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

Согласно предоставленной информации, за указанный период СевГОК произвел 618 тыс. тонн окатышей, что на 33,5% меньше, чем за январь 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.

СевГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».

СевГОК за 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 0,9% - до 14,558 млн тонн и снизил производство окатышей на 3,6% - до 9,957 млн тонн.

Согласно финансовой отчетности СевГОКа, его чистая прибыль за 2011 год составила 6,249 млрд грн.

***

Днепровский меткомбинат в январе сократил производство проката на 10% - до 266 тыс. тонн

«Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД) за январь 2013 года произвел 266 тыс. тонн проката, что на 10% меньше, чем за январь 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По данным источника, комбинат выплавил 263 тыс. тонн стали, что на 8,3% меньше, чем по результатам за январь 2012 года.

За отчетный период завод произвел 245 тыс. тонн чугуна, что на 11,5% меньше показателя за январь 2012 г.

Справка УНИАН. ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (Днепродзержинск, Днепропетровская область) специализируется на производстве чугуна, проката и занимает монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и профилей. Комбинат является поставщиком катаной осевой профильной заготовки для железнодорожного транспорта. Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока.

ДМКД входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

Днепровский меткомбинат в 2012 году увеличил производство проката на 4,3% - до 3,16 млн тонн.