Металлурги подводят итоги января
«АрселорМиттал Кривой Рог» в январе увеличил производство железорудного концентрата на 10,4% - до 853 тыс. тонн
Горнорудное подразделение крупнейшего производителя стального проката в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог», по оперативным данным, в январе 2013 года произвело 853 тыс. тонн железорудного концентрата, что на 10,4% больше, чем в январе 2012 года.
Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.
Согласно сообщению, производство железной руды на предприятии за отчетный период сократилось относительно января 2012 года на 15% – до 78 тыс. тонн.
Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.
Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.
Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.
«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 2,5% - до 9,79 млн тонн.
***
Полтавский ГОК в январе увеличил производство железорудного концентрата на 9,7% - до 1,08 млн тонн
Полтавский горно-обогатительный комбинат (г. Комсомольск, Полтавская обл.) по итогам января 2013 г. произвел 1,08 млн тонн железорудного концентрата, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2012 года.
Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.
За отчетный период на комбинате было произведено 881 тыс. тонн окатышей, что на 10,4% больше, чем по итогам января 2012 г.
Справка УНИАН. ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.
97,34% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария).
Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.
Полтавский ГОК в 2012 году увеличил производство железорудного концентрата на 3% — до 11,83 млн тонн, производство окатышей снизилось на 1,2% - до 9,69 млн тонн.
***
Ингулецкий ГОК в январе сократил производство железорудного концентрата на 0,7% – до 1,171 млн тонн
«Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» (ИнГОК, Кривой Рог) в январе 2013 года произвел 1,171 млн тонн железорудного концентрата, что на 0,7% меньше, чем за январь 2012 года.
Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.
Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%.
Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК использует передовые технологии флотационного обогащения, которые на сегодняшний день в Украине являются уникальными.
ИнГОК входит в горнорудный дивизион Группы «Метинвест».
«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%) совместно управляющие Компанией.
ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».
Ингулецкий ГОК в 2012 году сократил производство железорудного концентрата на 3,7% – до 13,58 млн тонн.
***
ЦГОК в январе нарастил производство железорудного концентрата на 9,3% - до 584 тыс. тонн
Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, г. Кривой Рог), единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения, по оперативным данным, в январе 2013 года нарастил производство железорудного концентрата на 9,3% по сравнению с январем 2012 года – до 584 тыс. тонн.
Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.
Согласно предоставленной информации, производство окатышей за указанный период составило 211 тыс. тонн, что почти на 1% больше, чем в январе 2012 г.
Справка УНИАН. ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.
Годовая производственная мощность комбината составляет более 5,9 млн тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн тонн окатышей.
ЦГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».
ЦГОК за 2012 г. нарастил производство железорудного концентрата на 3,3% - до 6,39 млн тонн, производство окатышей составило 2,313 млн тонн - на 4,5% больше, чем за 2011 г.
***
СевГОК за январь сохранил производство железорудного концентрата в объеме 1,27 млн тонн
Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы «Северный горно-обогатительный комбинат», по оперативным данным, за январь 2013 года сохранило производство железорудного концентрата на уровне января 2012 года в объеме 1,27 млн тонн.
Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.
Согласно предоставленной информации, за указанный период СевГОК произвел 618 тыс. тонн окатышей, что на 33,5% меньше, чем за январь 2012 года.
Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.
СевГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».
СевГОК за 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 0,9% - до 14,558 млн тонн и снизил производство окатышей на 3,6% - до 9,957 млн тонн.
Согласно финансовой отчетности СевГОКа, его чистая прибыль за 2011 год составила 6,249 млрд грн.
***
Днепровский меткомбинат в январе сократил производство проката на 10% - до 266 тыс. тонн
«Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД) за январь 2013 года произвел 266 тыс. тонн проката, что на 10% меньше, чем за январь 2012 года.
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.
По данным источника, комбинат выплавил 263 тыс. тонн стали, что на 8,3% меньше, чем по результатам за январь 2012 года.
За отчетный период завод произвел 245 тыс. тонн чугуна, что на 11,5% меньше показателя за январь 2012 г.
Справка УНИАН. ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (Днепродзержинск, Днепропетровская область) специализируется на производстве чугуна, проката и занимает монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и профилей. Комбинат является поставщиком катаной осевой профильной заготовки для железнодорожного транспорта. Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока.
ДМКД входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.
Днепровский меткомбинат в 2012 году увеличил производство проката на 4,3% - до 3,16 млн тонн.