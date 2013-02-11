«Крымский Титан» сменил председателя правления

Химический холдинг Ostchem Germany GmbH, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, назначил Сергея Косенко на должность председателя правления одного из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе - «Крымского Титана».

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

С.Косенко последние 3 года занимал должности заместителя директора по производству ООО «Доминат», ведущего специалиста отдела снабжения ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украина», ведущего специалиста отдела снабжения ООО «Синтез Ресурс», директора по коммерческим вопросам филиала «Вольногорский горно-металлургический комбинат» частного акционерного общества «Крымский Титан».

Согласно сообщению, С.Косенко сменил Александра Шитманюка, который находился на должности председателя правления «Крымского Титана» с 22 октября 2010 года.

НКЦБФР также сообщила, что химический холдинг Ostchem Germany GmbH владеет 100% акций «Крымского Титана»

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию Фирташу принадлежит группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG.