Производство автомобилей в Украине упало почти в 6 раз

Производство автомобилей в Украине в январе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 82,8% - до 832 единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "УкрАвтоПром".

Согласно сообщению, объём производства легковых автомобилей в прошлом месяце сократился в 5,4 раза - до 790 единиц с 4 299 единиц в январе прошлого года.

В январе 2013 года производство коммерческих автомобилей составило 14 единиц против 333 единиц в январе 2012 года и на 95% меньше, чем в декабре 2012 года.

Производство автобусов в январе сократилось до 28 единиц с 212 единиц в январе 2012 года.

По данным "УкрАвтоПром", лидер авторынка по итогам 2012 года «Запорожский автомобильный завод» (ЗАЗ) в январе 2013 года простаивал, в связи с чем выпустил лишь 4 автомобиля. В сравнении с январем 2012 года отмечено падение производства в 889 раз. Как сообщал УНИАН, ЗАЗ возобновил производство на прошлой неделе.

Производство легковых автомобилей автокорпорацией «Богдан» в январе 2013 года выросло до 632 единиц с 92 месяцем ранее и полным отсутствием производства в январе 2012 года. Компания "Еврокар" в прошлом месяце сократила выпуск «легковушек» до 154 единиц с 1140 в декабре 2012 года. В январе 2012 года производство составляло 533 легковых автомобиля.

Кременчугский автосборочный завод в прошлом месяце не выпустил ни одного автомобиля.

Как сообщал УНИАН ранее, производство автомобилей в Украине по итогам 2012 года сократилось на 27% до 76 281 штук.

Значительнее всего сократилось производство легковых автомобилей – на 28,6%, до 69 687 штук. Производство коммерческих автомобилей сократилось на 2,9% - до 3 235 штук, автобусов – на 10,1%, до 3 359 штук.