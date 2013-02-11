Танзания заинтересовалась украинской сельхозтехникой

Правительство Танзании заинтересовано в поставках из Украины сельскохозяйственной техники.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом заявил и.о. министра сельского хозяйства, продовольственной безопасности и кооперации Танзании Мбого Футакамба во время встречи в столице Танзании г. Дар-эс-Салам с послом Украины в Республике Кения и Объединенной Республике Танзания Владимиром Бутягой.

В.Бутяга предложил министру Танзании рассмотреть производственные возможности украинских компаний - Ассоциация „Укрмашстрой”, „ХТЗ”, „ЮжМаш”, „КрАЗ”, которые могут поставлять в Танзанию трактора и грузовые автомобили для решения всего спектра задач в сельском хозяйстве.

Кроме того, было отмечено, что предприятия химической отрасли Украины могут удовлетворить потребности Танзании в удобрениях и специальных химических веществах для борьбы с заболеванием сельскохозяйственных культур.

Посол также отметил, что научно-исследовательские и специализированные бюро, компания „Семена Украины” прорабатывают вопрос селекции семян и выведения скота, специально приспособленных к почвам и природно-климатическим условиям Танзании.

Член правительства Танзании, со своей стороны, выразил готовность посетить весной этого года Украину с целью ознакомления с продукцией украинских производителей и одновременно предложил украинским компаниям с целью презентации возможностей последних принять участие в очередной международной выставке 6-8 июня 2013 года в Танзании.