Программа активизации экономики не достигнет своей цели – эксперт

Наполнение Программы активизации экономики Украины на 2013-2014 годы, ныне обсуждаемой в правительстве, не обеспечит экономического развития страны на ближайшую перспективу.

Об этом в комментарии УНИАН заявил экономист, бывший правительственный секретарь Кабмина Виктор Лисицкий.

По его мнению, ошибка авторов программы состоит уже в том, что в проекте документа нет оценочных сравнений с показателями ближайших соседей – например, Польши и Турции, с которыми Украина находилась в относительно одинаковых экономических условиях и которые начали реформы немногим ранее Украины.

«Украина – страна с открытой экономикой. И оценку текущего состояния необходимо начинать с сопоставления основных экономических результатов с такими же результатами хотя бы ближайших стран-конкурентов. Вместо этого – самолюбование формально не такими уж плохими темпами роста и падения за последние годы, начиная с 2007-го – года, когда мы безнадежно проиграли экономическое соревнование нашим ближайшим, сопоставимым по размерам, соседям – Польше и Турции», – обратил внимание В.Лисицкий и добавил, что по итогам 2007 года показатель ВВП на душу населения в Польше втрое превышал показатель Украины, а в 2011 году – уже вчетверо.

Аналогичная ситуация, если сравнивать итоги реформ в Турции, отмечает эксперт. «Такое громадное отклонение за неточностью расчетов не спрячешь. Стоит ли удивляться растущему желанию украинцев зарабатывать деньги где бы то ни было, но не в Украине? А ведь авторы «активизации» этого фактора просто не замечают, не видят растворения нашей нации в окружающем мире, утешая себя нашими черепашьими темпами роста. Какая ж тогда ценность этого документа?» - отмечает В.Лисицкий.

В подтверждение своих слов о несостоятельности проекта Программы активизации экономики эксперт привел пример развития судостроения в Украине – отрасли, которая считается приоритетной для страны.

По словам В.Лисицкого, 8 лет корабелы Украины терпеливо ожидают восстановления специального регулирования, введенного законами Украины «О мерах государственной поддержки судостроительной промышленности в Украине» (1999 год) и «О специальной экономической зоне «Николаев»» (2000 год). «В свое время такое спецрегулирование было отменено по представлению Кабмина без предварительного обсуждения с самими работниками заводов. Вместе с тем, за последние три года власти сделали немало полезных заявлений, а в сентябре парламент принял Закон «О проведении экономического эксперимента относительно государственной поддержки судостроения». И что? Спустя всего пять (!) месяцев закон так и не вступил в силу, хотя корабелы до последнего верили, что эту нелепость удастся устранить. Но где там: «активизация развития экономики» ожидаемых шагов не предусматривает, а сопутствующие законопроекты, также ожидаемые в стане судостроителей, даже не были поставлены на голосование», - сообщил эксперт и добавил, что таким способом активизация, в частности, судостроения как промышленного приоритета не состоится.

«Совершенно очевидно, что авторы «активизации» не учитывают мировой опыт поддержки судостроения, который базируется на спецрегулировании. И только на нем!» - подчеркнул В.Лисицкий.

Также он сообщил, что изложил свою точку зрения в письме, которое направил на рассмотрение премьер-министра Николая Азарова.

Как сообщал УНИАН, Программа развития экономики на 2013-2014 годы определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

Реализация положений документа предполагает, что в 2013 году рост экономики может составить не менее 3%.

По мнению главы правительства, данная программа станет ответом Украины на проблемы, существующие в мировой экономике.