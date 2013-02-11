Донецкий электрометаллургический завод может полностью остановится

Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), с 23 ноября 2012 года приостановивший производство связи с неблагоприятной ситуацией на рынках сырья и конечной металлургической продукции, будет простаивать еще, как минимум, до 1 июля 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 11 февраля, на пресс-конференции сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий.

Он напомнил, что ДЭМЗ, который раньше назывался «ИСТИЛ (Украина)» и собственниками его были пакистанцы несколько раз после 2008 года перепродавался и сегодня оказался в очень сложной ситуации, прежде всего, из-за неблагоприятной конъюнктуры на традиционных рынках сбыта металлургической продукции.

«После продажи завода пакистанцами, как пошли перепродажа за перепродажей, и сегодня, к сожалению, предприятие остановлено уже до 1 июля. Идет сокращение», - сказал А.Шишацкий. При этом он выразил опасение, что «есть угроза, что завод вообще никогда не начнет работать».

Но губернатор подчеркнул, что в этом случае, со стороны облгосадминистрации будет обеспечен контроль за неукоснительным соблюдением владельцем предприятия законодательства относительно выплаты материальной помощи уволенным работникам предприятия.

Как сообщал УНИАН, Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), который входит в российскую компанию ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), с 23 ноября 2012 года временно приостановил производство связи с неблагоприятной ситуацией на рынках сырья и конечной металлургической продукции, в частности, в связи с устойчивым ростом цен на основное сырье завода - лом черных металлов - на фоне сезонного накапливания его запасов сталепроизводителями Украины.

В то же время указывалось, что во время временной приостановки производств на ДЭМЗ будет поддерживаться работоспособность оборудования и его техническое обслуживание, а также сотрудникам, которые задействованы в данных мероприятиях, будет выплачиваться заработная плата. Также в заявлении компании было отмечено, что «объемы реализации продукции, поставки по всем контрактам будут осуществляться со складов в нормальном режиме».

Справка УНИАН. ДЭМЗ (до 2009 г. - ММЗ «Истил (Украина)» создан в 1999 г. на базе электросталеплавильного, обжимного и копрового цехов Донецкого металлургического завода в результате его реструктуризации. В 2008 г. завод приобрела российская группа «Эстар», название «Истил (Украина)» изменено на Донецкий электрометаллургический завод. В условиях мирового экономического кризиса у собственника возникли финансовые проблемы. В декабре 2011 года АО «ДЭМЗ» вошло в состав группы «Мечел».

Донецкий электрометаллургический завод, входящий в группу «Мечел», - одно из самых современных металлургических предприятий Украины, построенное по принципу мини-завода с неполным металлургическим циклом. Производственные мощности завода позволяют выплавлять более 1 млн. тонн стали в год. Производит непрерывнолитую квадратную заготовку для переката и непрерывнолитую трубную заготовку, а также горячекатаный круглый прокат большого диаметра из углеродистых, конструкционных и легированных марок стали, в том числе с термообработкой. Основные рынки сбыта - США, Великобритания, Бельгия, Германия, Франция, Италия, Финляндия, Испания, Болгария, Россия, Турция, Таиланд, Тайвань.

«Мечел» - одна из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях; объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и метизной продукции.