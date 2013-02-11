Запорожский завод ферросплавов возобновит работу в ближайшее время

Крупный украинский производитель ферросплавов – Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в ближайшее время планирует возобновить производство, приостановленное в конце 2012 года из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятию экономически обоснованные тарифы на электроэнергию.

Об этом на совещании под руководством главы Запорожской государственной обладминистрации Александра Пеклушенко сообщил технический директор ЗЗФ Олег Беспалов.

«На сегодня существуют два варианта восстановления работы предприятия: согласно первому, мы запустим печи на днях, ориентировочно 15 февраля, согласно второму – не позднее 1 марта», – цитирует пресс-служба Запорожской обладминистрации О.Беспалова.

«Когда именно мы это сможем сделать, зависит от того, насколько быстро руководство предприятия подпишет дополнительное соглашение с Национальной комиссией по регулированию тарифов на электроэнергию и с Антимонопольным комитетом. Согласно этому соглашению Запорожский завод ферросплавов будет покупать электроэнергию по приемлемым тарифам», – добавил технический директор ЗЗФ.

Пресс-служба обладминистрации сообщает, что ранее в феврале А.Пеклушенко провел телефонный разговор с главой Антимонопольного комитета Василием Цушко, который заверил, что со стороны возглавляемого им ведомства не будет никаких проволочек в решении этого вопроса.

В конце января А.Пеклушенко на встрече в Киеве с Президентом Украины Виктором Януковичем также обсуждал состояние дел на предприятиях металлургического комплекса Запорожской области и пути преодоления кризисных явлений в отрасли. По итогам встречи, сообщает пресс-релиз, Президент Украины дал ряд соответствующих поручений, практическая реализация которых позволяет восстановить работу предприятия.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2012 года Запорожский завод ферросплавов был вынужден остановить производство из-за отказа «Энергорынка» снизить тарифы на электроэнергию и предупредил, что в 2013 году предприятию понадобится 300 млн грн на восстановление производства.

По итогам 2012 года ЗЗФ сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции к предыдущему году на 5,4% – до 198,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Запорожский завод ферросплавов – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Это единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

По данным финансовой отчетности, 2011 год ЗЗФ завершил с чистым убытком в объеме 759 млн грн против 105 млн грн прибыли по итогам 2010 года.