Задержанным в Казахстане работникам “Укрспецэкспорта” выдвинуто обвинение

Задержанным в Казахстане украинским гражданам - работникам “Укрспецэкспорта” выдвинуто обвинение в даче взятки в особо крупном размере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля МИД Украины подтвердило задержание в Астане 26 января двух работников государственной компании «Укрспецэкспорт».

В компании «Укрспецэкспорт» признали, что в Казахстане по подозрению в передаче взятки задержаны их сотрудники. По словам руководителя управления информационной политики ГК "Укрспецэкспорт" Андрея Масальского, двое из трех задержанных - работники предприятия.

31 января ZN.UA со ссылкой на собственный источник сообщило, что в Казахстане по подозрению в даче взятки задержаны два высокопоставленных должностных лица "Укрспецэкспорта". Оба являются руководителями департаментов.

Задержание украинцев было проведено в международном аэропорту в тот момент, когда они собирались вылететь домой. До этого представители "Укрспецэкспорта" провели встречу с должностным лицом, которое представляло казахскую власть, и передали ему "благодарность" за содействие в реализации контрактов. По информации из разных источников, сумма взятки составляла 200 тысяч долларов.

Одновременно с этим казахское телевидение со ссылкой на источник в силовых структурах страны распространило заявление о задержании начальника Главного управления вооружений Министерства обороны Казахстана Алмаза Асенова по подозрению в получении крупной взятки. А.Асенов подозревается в получении 200 тысяч долларов. В Министерстве обороны генерал-майор А.Асенов отвечал за закупку, модернизацию и утилизацию различных видов вооружений. Отмечается, что все крупные контракты проходили именно через его управление.