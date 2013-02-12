«Электросталь» за год получила 53,5 млн грн прибыли

Сталеплавильное предприятие «Электросталь» (г. Курахово, Донецкая обл.) в 2012 году получило чистую прибыль в размере 53,540 млн грн в сравнении с чистым убытком по итогу 2011 года в размере 103,271 млн грн, сообщила УНИАН представитель предприятия.

Согласно полученной информации, выручка от реализации продукции в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилась на 5,8% - до 2,097 млрд грн.

При этом чистая выручка от реализации продукции выросла на 3,6% - до 2,047 млрд грн, что на фоне 5% снижения себестоимости реализованной продукции до 1,973 млрд грн способствовало росту валовой прибыли предприятия на 71,9% - до 74,449 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года по сравнению с первым месяцем 2012 года сталеплавильное предприятие «Электросталь» увеличило производство непрерывно-литой заготовки на 12,2% - до 40,382 тыс. тонн., а реализация этого вида продукции увеличилась на 11,4% - до 49,506 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В 2000 году Донецкий металлопрокатный завод начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, и было принято решение строить собственный сталеплавильный комплекс «Электросталь».

В 2012 году производство непрерывно-литой заготовки предприятия увеличилось к предыдущему году на 8,3% - до 475,036 тыс. тонн, а реализация выросла на 6,4% - до 450,743 тыс. тонн.

Донецкий металлопрокатный завод специализируется на производстве и реализации металлопродукции: сортового проката, чугунных труб, конструктивных элементов из черных металлов. В состав завода входит прокатный цех, труболитейный и цех металлоизделий.

В 2012 году все металлургические предприятия Украины произвели 26,576 млн тонн готового проката, что на 6% меньше, чем в 2011 году. Производство стали в прошлом году снизилось на 7% - до 32,394 млн тонн.