Кременчугский сталелитейный завод приостанавливает работу до 1 марта

ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» (Кременчуг, Полтавская область) приостанавливает работу с 13 февраля до 1 марта.

Как сообщили УНИАН в профсоюзном комитете предприятия, причина остановки — проблемы с сертификацией продукции и ее сбытом.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года российское федеральное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" приостановило действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов и рамы боковые. Это основные виды продукции, которые производятся на предприятии.

В связи с этим предприятие приостанавливало работу с 11 до 15 декабря 2012 года, а так же с 31 декабря по 14 января. Как сообщили на предприятии, на данный момент действие российских сертификатов не возобновлено.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

В 2011 году завод сработал с убытком 21,465 млн грн, тогда как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.