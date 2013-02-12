Меткомбинаты ИСД подали апелляцию на решение о выплате «Метинвесту» 1,2 млрд грн

Металлургические комбинаты "Индустриального союза Донбаса" подали апелляционную жалобу в Донецкий апелляционный хозяйственный суд на решение хозсуда Донецкой области по выплате группе «Метинвест Холдинг» - 1,213 млрд грн.

Об этом говорится в судебных постановлениях, которыми располагает УНИАН.

Согласно документам, апелляционные жалобы приняты к рассмотрению и суд начал апелляционное производство.

Как сообщал УНИАН, в январе группа «Метинвест» выиграла в хозсуде Донецкой области 4 дела против меткомбинатов ИСД на сумму в размере 1,2 млрд грн.

«Метинвест Холдинг» обвинил «Алчевский металлургический комбинат» и «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» в ненадлежащем исполнении условий договоров поставки продукции и, согласно судебным решениям, вынесенным судом 10, 14 и 16 января.

«Алчевский металлургический комбинат» должен выплатить истцу основной долг, пеню и 3% годовых в размере 675,6 млн грн, а «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» должен выплатить 537,8 млн грн.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

Крупнейшими акционерами «Индустриального союза Донбасса» с начала 2010 года являются консорциум инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром Катуниным (50% плюс две акции) и украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.