"Донецксталь" намерена выпустить еврооблигации на сумму до 500 млн долл.

Крупный украинский производитель металлопродукции «Донецксталь - металлургический завод» намерен выпустить еврооблигации сроком обращения до 5 лет на общую сумму до 500 млн долл.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, вопрос о выпуске еврооблигации вынесен наблюдательным советом компании на запланированное 26 февраля общее собрание акционеров.

Эмитент сообщает, что процентная ставка по данным облигациям не должна превышать 12% годовых.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года «Донецксталь» ожидает получить убытки в размере 360 млн грн.

«Донецксталь» в 2013 году также намерена увеличить производство жидкой стали в 4,8 раза - до 433 тыс. тонн, жидкого чугуна на 9% - до 1,428 млн тонн, стального листа на 49,5% - до 120 тыс. тонн, а сортовой стали - в 4,8 раза - до 358 тыс. тонн.

При этом предприятие в 2013 году планирует увеличить инвестиции в модернизацию комбината в 2,3 раза – до 440 млн грн.

Справка УНИАН. «Донецксталь - металлургический завод» вместе с десятком других структур входит в группу «Донецксталь». Помимо металлопродукции, группа производит кокс, железорудный концентрат и агломерат. Завод контролируется структурами бизнесмена Виктора Нусенкиса.

Производство на предприятии чугуна в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 5% - до 1,273 млн тонн, производство листа упало в 4,1 раза до 80,3 тыс. тонн, а сортовой стали - сократилось на 24,6%, до 74,1 тыс. тонн.

Производство заводом жидкого чугуна в 2012 году составило 1,310 млн тонн, а жидкой стали – 90,1 тыс. тонн.