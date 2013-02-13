Ferrexpo в 2012 году инвестировала в свои украинские активы 4 млрд грн

Швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, в 2012 году инвестировала в свои украинские активы 487 млн долл., или 4 млрд грн, сообщили УНИАН в компании.

Согласно сообщению, в соответствии с утвержденной советом директоров инвестпрограммой на 2012 год, группа Ferrexpo за отчетный период инвестировала в капитальное строительство и техническое перевооружение Полтавского ГОКа более 270 млн долларов США (свыше 2 млрд грн) с учетом НДС, в развитие Еристовского ГОКа – более 174 млн долларов США (свыше 1 млрд грн), а также в другие украинские предприятия – более 40 млн долларов США (более 324 млн грн).

"2012 стал знаковым годом для развития Ferrexpo и рекордным по сумме капиталовложений – в общей сложности 487 млн долларов США. Это в очередной раз подтвердило статус Ferrexpo как одного из основных иностранных инвесторов в Украине", – цитирует сообщение компании финансового директора Ferrexpo plc Криса Мо.

Он также отметил, что группа открыла второй полномасштабный карьер, на котором используется лучшее в мире в своем классе горнодобывающее оборудование, и продолжила модернизацию существующей горнодобывающей, перерабатывающей и логистической инфраструктуры.

Тем самым, со слов финдиректора Криса Мо, Ferrexpo закрепило свои позиции как основного экспортера железорудных окатышей из Украины и СНГ.

"Подобного рода капиталовложения на территории Украины повышают конкурентоспособность, рентабельность и надежность Ferrexpo как одного из мировых лидеров производства железорудных окатышей", - отметил К.Мо.

В Ferrexpo сообщили, что компания – крупнейший экспортер железорудных окатышей из Украины и СНГ и 7-й крупнейший экспортер на мировом зарубежном рынке, и планирует продолжать развиваться и инвестировать в страну, увеличивая как выпуск продукции, так и конкурентоспособность на мировом рынке.

Также в пресс-релизе сообщается, что Ferrexpo продолжает нести потери от несвоевременной выплаты НДС, и будет вынуждена существенно сократить свои планы, если не будет найдено решение этой проблемы. По состоянию на 1 января 2013 г. чистая задолженность по возврату НДС предприятиям Ferrexpo в Украине составила более 301,5 млн. долларов США.

Как сообщал УНИАН, компания Ferrexpo в 2012 финансовом году уменьшила общий объем производства окатышей по сравнению с 2011 годом на 1,2% - 9,69 млн тонн.

В 2012 году компания добыла 29,76 тыс. тонн железной руды, что практически соответствует уровню 2011 года (29,637 тыс. тонн).

Производство концентрата в 2012 году увеличилось на 1,9% - до 11,7 млн тонн.

А в четвертом квартале 2012 года компания выпустила 2,534 млн тонн окатышей, в том числе 2,366 млн тонн из собственного сырья.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа, а также контролирует деятельность Еристовский ГОКа (Комсомольск, Полтавская область).

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль к предыдущему году на 35% - до 574,9 млн долларов.