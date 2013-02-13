США начнут переговоры с ЕС по трансатлантическому соглашению о свободной торговле - Обама

США начнут переговоры с Европейским союзом с целью заключения трансатлантического соглашения о свободной торговле. Об этом объявил во вторник, 12 февраля, президент Барак Обама, обращаясь к обеим палатам Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

"Чтобы поддержать американский экспорт" и ситуацию с занятостью, "чтобы создать равные условия на растущих рыках Азии, мы намерены завершить переговоры по Транс- Тихоокеанскому партнерству", сообщил глава администрации, передает ИТАР-ТАСС.

Транс-Тихоокеанское партнерство - торговый пакт, предполагающий полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги, который первоначально заключили между собой Чили, Новая Зеландия, Бруней и Сингапур. Позднее к переговорам подключились США, Австралия, Вьетнам, Малайзия и Перу. В Лос-Кабосе приглашение стать участницей выработки принципов торгового партнерства получила и Мексика.

"Сегодня я (также) объявляю о том, что мы начнем переговоры о всеобъемлющем трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве с Европейским союзом, поскольку свободная и честная торговля между США и Европой обеспечивает миллионы хорошо оплачиваемых американских рабочих мест", - отметил Обама.

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