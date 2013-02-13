Заводу им. Малышева могут отключить электроэнергию

АК «Харьковоблэнерго» отключит одного из крупнейших в Украине производителей бронетехники ГП «Завод им. Малышева» от электроснабжения, если предприятие на погасит 1,5 млн грн задолженности.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник информационно-консультативного отдела АК «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

Он отметил, что по состоянию на 11 февраля, долг Завода им. Малышева за потребленную электроэнергию составлял 6,33 млн грн.

В.Скичко сообщил, что в понедельник АК «Харьковоблэнерго» на 50 минут отключил на предприятии электроэнергию, после чего Завод им. Малышева погасил значительную часть долга.

По его словам, на сегодня завод должен за электроэнергию 1,5 млн грн.

Начальник отдела подчеркнул, что АК «Харьковоблэнерго» будет продолжать добиваться погашения этой задолженности, в том числе с помощью временного отключения от электроснабжения.

«На 18 февраля есть уведомление. Если не будут погашены эти 1,5 млн грн, будет отключение», - сказал В.Скичко.

Он не уточнил, на какой период времени АК «Харьковоблэнерго» отключит на заводе свет.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.

Завод им. Малышева входит в состав государственного концерна «Укроборонпром».