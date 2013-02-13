«Электросталь» увеличит капитальные инвестиции в 2,4 раза

Сталеплавильное предприятие «Электросталь» (г. Курахово, Донецкая обл.) в 2013 г. намерена увеличить капитальные инвестиции в 2,4 раза до 6,402 млн грн, сообщила УНИАН представитель предприятия.

"В 2013 году «Электросталь» намерена инвестировать 6,402 млн грн, при этом в 2012 году размер капитальных инвестиций составил - 2,646 млн грн", - отметили на предприятии.

Согласно полученной информации, предприятие намерено инвестировать 4,5 млн грн в приобретение установки для вдувания сыпучих материалов, 723 тыс. грн в перевод электродвигателей на частотное регулирование, 500 тыс. грн в приобретение и замену группы насосов, 300 тыс. грн в устройство дополнительного бункера для отдачи сыпучих материалов и в ковш на выпуске, 284 тыс. грн в реконструкцию ячеек с заменой масляных выключателей на вакуумные, 95 тыс. грн в установку кабельной перемычки.

При этом на предприятии также отметили, что затраты на модернизацию в 2012 году были потрачены на нежилые строения и инженерные сооружения и составили 656 тыс. грн.

Одновременно, в 2012 году предприятие инвестировало 1,99 млн грн в приобретение новых активов, а именно: 1,468 млн грн в электрическое и электронное оборудование, 422 тыс. грн в инженерные сооружения и 100 тыс. грн в другие материальные активы.

Как сообщал УНИАН, в 2012 г. предприятие «Электросталь» получило чистую прибыль в размере 53,5 млн грн.

В январе 2013 года по сравнению с первым месяцем 2012 года сталеплавильное предприятие «Электросталь» увеличило производство непрерывно-литой заготовки на 12,2% - до 40,382 тыс. тонн, а реализация этого вида продукции увеличилась на 11,4% - до 49,506 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В 2000 году Донецкий металлопрокатный завод начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, и было принято решение строить собственный сталеплавильный комплекс «Электросталь».

В 2012 году производство непрерывно-литой заготовки предприятия увеличилось к предыдущему году на 8,3% - до 475,036 тыс. тонн, а реализация выросла на 6,4% - до 450,743 тыс. тонн.

Донецкий металлопрокатный завод специализируется на производстве и реализации металлопродукции: сортового проката, чугунных труб, конструктивных элементов из черных металлов. В состав завода входит прокатный цех, труболитейный и цех металлоизделий.

В 2012 году все металлургические предприятия Украины произвели 26,576 млн тонн готового проката, что на 6% меньше, чем в 2011 году. Производство стали в прошлом году снизилось на 7% - до 32,394 млн тонн.