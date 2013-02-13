Минагропрод будет возрождать сельхозмашиностроение с помощью немецких компаний

Украина намерена привлечь немецкие компании к возрождению сельскохозяйственного машиностроения, подписав 12 февраля соответствующий меморандум о сотрудничестве между отраслевыми ассоциациями Украины и Германии.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерство аграрной политики и продовольствия.

"Наша цель - иметь мощное производство высококачественной сельхозтехники в Украине", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия Александра Сеня.

Согласно сообщению, министерство рассматривает сотрудничество с мировыми компаниями как приоритетное направление в стратегии Украины.

Пресс-служба ведомства также сообщила, что немецкая сторона отметила оживление диалога с украинским Минагропродом и производителями сельхозтехники в вопросах ускорения реализации инвестиционных проектов в сфере сельхозмашиностроения.

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре 2012 украинские и немецкие производители сельскохозяйственной техники в ходе Международной специализированной выставки по животноводству «Euro Tier 2012» (Ганновер, Германия) 13-16 ноября договорились о создании пилотного проекта по совместному производству зерноуборочных комбайнов TUCANO и тракторов Xerion компании СLAAS.

По данным Минагропрода, за год украинские сельхозпроизводители закупают техники на сумму около 4 млрд грн.

В начале ноября 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон о кредитовании по спецрежиму предприятий отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса.

По данным Госстата, в 2012 году в Украине было произведено 4,8 тыс. тракторов, что на 22,7% меньше, чем в 2011 году.