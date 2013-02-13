Метпредприятия в марте планируют увеличить производство проката на 10,8%

В марте 2013 года украинские метпредприятия планируют увеличить производство общего металлопроката до 2,55 млн тонн - на 10,8% от ожидаемых объемов за февраль (2,3 млн тонн).

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Ожидается, что выплавка стали вырастет на 11% от запланированного показателя на февраль - до 2,8 млн тонн. Производство чугуна в марте 2013 года увеличится на 10% - до 2,54 млн тонн.

Для обеспечения заявленных объемов производства в марте металлургам потребуется 580 тыс. тонн аглоруды, 1,650 млн тонн концентрата, 525 тыс. тонн агломерата, 755 тыс. тонн окатышей, 940 тыс. тонн известняков, 1,27 млн тонн металлургического кокса, 400 тыс. тонн металлолома.

По данным объединения «Укррудпром», заявки металлургов по известнякам и железорудному сырью отечественного производства обеспечиваются полностью. По импорту метпредприятия планируют завезти 60 тыс. тонн аглоруды, 200 тыс. тонн концентрата и 10 тыс. тонн окатышей.

По данным объединения «Укркокс», потребность металлургов в коксе на март обеспечивается полностью. Поставки украинских углей в марте составят 1,27 млн тонн. Также необходимо импортировать еще 750 тыс. тонн углей для коксования.

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Метпредприятия с начала февраля снизили среднесуточное производство проката на 10,6%

За первые 11 дней февраля среднесуточное производство общего проката на металлургических предприятиях Украины снизилось по сравнению с январем на 10,6% - до 72,7 тыс. тонн, сообщили УНИАН в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным источника в объединении, среднесуточное производство стали с начала февраля также сократилось на 5,3% - до 86,9 тыс. тонн. Производство чугуна уменьшилось на 1,6% - до 79,3 тыс. тонн.

По состоянию на 1 февраля, на метпредприятиях в работе находилось 28 из 36 доменных печей (78%), 18 из 21 конвертера (86%), 9 из 16 мартеновских печей (56%) и 5 из 15 электропечей (33%).

Как сообщал УНИАН, в Украине за январь 2013 года производство общего проката сократилось относительно января 2012 года на 1% - до 2, 524 млн тонн, выпуск стали вырос на 1% - до 2,845 млн тонн. Выплавка чугуна за январь также выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,497 млн тонн.