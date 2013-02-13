Промпроизводство в Европе в декабре выросло

Брюссель. Промышленное производство в странах зоны евро в декабре 2012 года выросло на 0,7% по сравнению с ноябрем, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с декабрем 2011 года в декабре-2012 промпроизводство снизилось на 2,4% в зоне евро и на 2,3% – в ЕС-27.

В декабре 2012 года по сравнению с ноябрем производство в энергетическом секторе сократилось на 1,2% в зоне евро и на 0,4% – в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов сократилось в зоне евро на 0,2%, в ЕС-27 – на 0,3%, товаров непродолжительного использования – выросло на 2% в зоне евро и на 1,3% – в ЕС-27. Производство товаров длительного использования выросло на 2% в зоне евро и на 0,4% – в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 1,3% в зоне евро и на 1,2% – в ЕС-27.

В декабре, согласно предоставленным данным, самый большой рост промышленного производства по сравнению с ноябрем зарегистрирован в Ирландии (8,5%), Латвии и Словении (по 2,7%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Словакии (-4,4%) и Дании (-2,3%).

В декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года производство в энергетическом секторе выросло на 1,2% в зоне евро и на 0,4% – в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов сократилось на 4,6% в обеих зонах, товаров непродолжительного использования – снизилось на 1,3% в зоне евро и на 1,9% – в ЕС-27. Производство товаров длительного использования сократилось на 3,9% в зоне евро и на 4,8% – в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров снизилось на 2,9% в зоне евро и на 2,3% – в ЕС-27.

В декабре 2012 года самый большой рост промышленного производства по сравнению с декабрем 2011 года зарегистрирован в Латвии (10,7%), Мальте (10,3%) и Литве (9,1%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Испании (-6,9%), Италии (-6,6%), Чехии (-5,8%) и Польше (-5,4%).

В ноябре 2012 года, по уточненным данным, промышленное производство снизилось на 0,7% в зоне евро и на 0,6% – в ЕС-27 по сравнению с октябрем 2012 года.

Справка УНИАН. С 1 июня 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

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