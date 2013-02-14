«Крымский Титан» в 2012 году сократил прибыль в 4,5 раза

Один из крупнейших украинских производителей химической продукции «Крымский Титан» в 2012 году на фоне роста себестоимости продукции сократил чистую прибыль до 5,9 млн грн с 26,4 млн грн в 2011 году. Об этом говорится в финансовом отчете компании, текстом которого располагает УНИАН.

Отчет составлен по национальным стандартам финансовой отчетности. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 3,6 млрд грн с 3,3 млрд грн в 2011 году.

Валовая прибыль за прошлый год увеличилась до 666 млн грн с 655 млн грн годом ранее.

Себестоимость реализации продукции в 2012 году возросла до 2,9 млрд грн с 2,6 млрд грн в 2011 году.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства. Завод входит в OstChem Holding, который в свою очередь является частью группы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF.