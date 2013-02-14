"Кварцсамоцветы" в июне планируют возобновить работу

Крупный украинский производитель самоцветов – ПАО "Кварцсамоцветы" (г. Володарско-Волынский, Житомирская обл.) в июне т. г. планирует возобновить производство, приостановленное в конце 2008 года года из-за тяжелого финансового положения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор ПАО "Кварцсамоцветы" Василий Батюк.

«На сегодня мы планируем восстановить работу предприятия, которое длительное время не работало, мы думаем запустить его, ориентировочно, в июне этого года",- сказал В. Батюк.

Для этого на заводе отремонтированы цеха, закуплено оборудование израильской фирмы и израильские специалисты обучают сотрудников пользоваться им. Инвесторами уже вложено в возобновление работы предприятия более 22 млн грн.

"Мы введем в действие фабрику по огранке камней проектной мощностью до 4,5 млн ограночных вставок в год", - сказал В. Батюк.

Он также сообщил, что в настоящее время "новое предприятие получило право вести добычу гранита на участке около 50 га с перспективой возрождения ювелирного промысла".

Директор предприятия добавил, что в свое время его завод был перспективным бюджетообразующим предприятием региона и собственник предприятия планирует снова сделать его таким.

В.Батюк уточнил, что сегодня основу активов «Кварцсамоцветов» составляют шесть шахт по добыче горного хрусталя и пьезокварца, а также гранильный и ювелирный цеха.

Как сообщили УНИАН в Фонде госимущества в Житомирской области, предприятие "Кварцсамоцветы" в 2007 году сработало убыточно. В сентябре 2007 года руководство ФГИ инициировало увеличение уставного фонда и приватизацию тогда еще открытого акционерного общества "Кварцсамоцветы". На конец 2006 года, уставный фонд "Кварцсамоцветов" составлял 48,745 млн. гривен.

В ноябре 2010 года ФГИУ на конкурсе по принципу аукциона продал 91,1% акций ПАО «Кварцсамоцветы» ООО «Столичное строительство» за $0,46 млн.

Справка УНИАН. ПАО «Кварцсамоцветы» специализируется на разработке, добыче и переработке пьезооптического сырья, камнесамоцветного природного и синтетического сырья, каменного сырья, изделия из которого используются в промышленности, строительстве и изготовлении ювелирных изделий в Украине и в странах ближнего зарубежья. На ПАО "Кварцсамоцветы" есть цеха по огранке ювелирных вставок, производству товаров народного потребления и производству ювелирных изделий. Во времена, когда «Кварцсамоцветы» еще были преуспевающим предприятием, геологи нашли в Володарско-Волынском районе Житомирской области месторождение драгоценных камней - топазов, бериллов, аквамаринов.