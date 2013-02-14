Минагропрод предлагает увеличить в 5 раз финансирование сельхозмашиностроения в этом году

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины направило парламенту и правительству предложение увеличить в текущем году бюджетное финансирование государственной поддержки сельхозмашиностроения на условиях финансового лизинга в 5 раз – до 996,8 млн грн против 166,8 млн грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в 2014 году ведомство предлагает увеличить эту сумму до 1,4 млрд грн. Данные предложения министерство внесло в проект Государственной программы активизации экономики на 2013-2014 гг.

Кроме того, Минагропрод предлагает обеспечить отечественных производителей сельхозтехники государственными гарантиями на сумму в 1,5 млрд грн в 2013 году и 3,5 млрд грн в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, Украина и Германия 12 февраля подписали меморандум о сотрудничестве между сельхозмашиностроительными ассоциациями, который должен ускорить привлечение немецких инвестиций и технологий в эту отрасль. По данным Минагропрода, за год украинские сельхозпроизводители закупают техники на сумму около 4 млрд грн.

В начале ноября 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон о кредитовании по спецрежиму предприятий отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса.

По данным Госстата, в 2012 году в Украине было произведено 4,8 тыс. тракторов, что на 22,7% меньше, чем в 2011 году.