Металлурги в январе увеличили импорт железорудного сырья на 12,1%

Металлургические предприятия Украины в январе 2013 года увеличили импорт железорудного сырья (ЖРС) на 12,1% относительно января 2012 года - до 246,7 тыс. тонн.

Как сообщили УНИАН в ассоциации горнорудных предприятий «Укррудпром», импорт железорудного сырья из Российской Федерации на Алчевский меткомбинат составил 211,8 тыс. тонн, на Днепровский меткомбинат им. Дзержинского - 34,9 тыс.тонн.

В январе украинские ГОКи увеличили относительно января 2012 г. реализацию ЖРС на 3,3% - до 6,093 млн тонн

Объемы экспорта ЖРС в январе т. г. выросли на 5,5% относительно аналогичного периода прошлого года – до 3,127 млн тонн. Поставки на внутренний рынок составили 2,966 млн тонн - на 1% больше. Объемы реализации железорудного сырья металлургическим предприятиям Украины сохранились на уровне января 2012 г. — 2,879 млн тонн.

С начала 2013 г. объем остатков на складах предприятий объединения «Укррудпром» увеличился на 27,8 тыс. тонн и по состоянию на 1 февраля достиг 1,41 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, за 2012 год металлургические предприятия Украины увеличили импорт железорудного сырья на 72,3% относительно 2011 года - до 2,72 млн тонн. Украинские горнодобывающие предприятия реализовали 69,299 млн тонн продукции – на 3,4% меньше показателя 2011 года. На экспорт было отгружено 35,045 млн тонн железорудной продукции, что на 1,4% больше. Объем поставок на внутренний рынок сократился на 7,9%,- до 34,254 млн тонн.

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