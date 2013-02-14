«Макеевкокс» в 2012 году сократил чистую прибыль на 78,4%

Одно из крупнейших предприятий коксохимического производства Украины «Макеевкокс» в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль на 78,4% до 13,301 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

При этом показатель выручки компании комиссией не предоставляется.

Согласно сообщению, общее количество активов компании в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 19,1% до 892,834 млн грн.

Как сообщал УНИАН, предприятие Макеевкокс» в 2013 году намерено увеличить производство кокса на 6% по сравнению с 2012 годом - до 1,048 млн тонн.

Предприятие «Макеевкокс», по предварительным данным предприятия, предоставленным в январе, в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократило чистую прибыль на 62% - до 23,4 млн грн.

В 2013 году предприятие намерено сократить инвестиции в модернизацию завода на 45% от показателя 2012 года - до 126,3 млн грн.

Справка УНИАН. «Макеевкокс» входит в группу «Донецксталь», которая производит кокс, железорудный концентрат и агломерат.

Завод контролируется структурами бизнесмена Виктора Нусенкиса.