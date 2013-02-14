"Донецксталь" в 2012 году сократила чистую прибыль на 62,7%

Крупный украинский производитель металлопродукции «Донецксталь - металлургический завод» в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль на 62,7% до 442,029 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

При этом показатель выручки компании комиссией не предоставляется.

Согласно сообщению, общее количество активов компании в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 1,9% до 12,198 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года «Донецксталь», по информации, полученной от предприятия, ожидала получить убытки в размере 360 млн грн.

«Донецксталь» в январе 2013 года по сравнению с первым месяцем 2012 года увеличила реализацию металлопродукции на 9,9% до 118,320 тыс. тонн.

Предприятие в 2013 году намерено увеличить производство жидкой стали в 4,8 раза - до 433 тыс. тонн, жидкого чугуна на 9% - до 1,428 млн тонн, стального листа на 49,5% - до 120 тыс. тонн, а сортовой стали - в 4,8 раза - до 358 тыс. тонн.

При этом предприятие в 2013 году планирует увеличить инвестиции в модернизацию комбината в 2,3 раза – до 440 млн грн.

"Донецксталь" намерена выпустить еврооблигации сроком обращения до 5 лет на общую сумму до 500 млн долл.

Справка УНИАН. Производство на предприятии чугуна в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 5% - до 1,273 млн тонн, производство листа упало в 4,1 раза до 80,3 тыс. тонн, а сортовой стали - сократилось на 24,6%, до 74,1 тыс. тонн.

Производство заводом жидкого чугуна в 2012 году составило 1,310 млн тонн, а жидкой стали – 90,1 тыс. тонн.

«Донецксталь - металлургический завод» вместе с десятком других структур входит в группу «Донецксталь». Помимо металлопродукции, группа производит кокс, железорудный концентрат и агломерат. Завод контролируется структурами бизнесмена Виктора Нусенкиса.