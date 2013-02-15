Цушко заявляет о монополизации рынка медикаментов четырьмя компаниями

Председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Василий Цушко заявил о том, что четыре компании контролируют рынок медикаментов в Украине.

Об этом он сказал на проходившем 14 февраля совещании в Полтаве.

«Крыша» этих фирм «у очень уважаемых в стране людей», - добавил В. Цушко, при этом не сообщил названия этих компаний.

Глава АМКУ также отметил, что в ходе начатого Антимонопольным комитетом расследования было выявлено, что 70% на рынке медикаментов составляет импорт.

«70% завозится из-за границы. Это импорт. Мы выявили связи крупных поставщиков-импортеров с нашими дистрибьюторами», - сказал В. Цушко, уточнив, что всю свою прибыль они вывозят в офшоры.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в мае прошлого года потребовал от Генеральной прокуратуры совместно с Министерством здравоохранения изучить ситуацию на рынке лекарств и принять соответствующие меры по недопущению появления некачественных и необоснованно дорогих лекарств.

Кроме того, он считает необходимым создание государственной системы надзора за рынком лекарств, а также более тщательное изучение деятельности импортеров лекарств, работающих в стране.

С 1 марта в Украине вступает в силу закон о лицензировании импорта лекарств. Документ коснется около 8 тыс. наименований лекарств, которые можно будет ввозить в Украину по лицензии.

Общественные организации, врачи и пациенты призвали В. Януковича отменить данный закон. По их мнению, режим лицензирования оставит граждан Украины без доступа к большинству импортных лекарств.

Однако вице-премьер-министр Константин Грищенко заверяет, что никаких проблем с поставками лекарств после введения лицензирования импортных лекарственных средств не возникнет.

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