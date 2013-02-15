Наличие сертификата GMP при импорте лекарств в Украину с 15 февраля обязательно

В Украине с сегодняшнего дня, 15 февраля, вводится обязательное подтверждение наличия сертификата GMP для каждого ввозимого в Украину лекарственного средства.

Об этом заявила народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«С 15 февраля 2013 года вводится в действие требование о предоставлении сертификата GMP при ввозе импортных лекарств на территорию нашей страны», - сказала она.

Т.Бахтеева подчеркнула, что согласно официальным данным, сегодня на фармацевтическом рынке Украины удельный вес ввозимых импортных препаратов, которые производятся в ненадлежащих условиях, составляет 11% в упаковках и более 17% - в денежном выражении.

Также Т.Бахтеева напомнила, что с 1 марта 2013 года вступит в действие Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лицензирования импорта лекарственных средств и определение термина «активный фармацевтический ингредиент» № 5038-VI, который предусматривает лицензирование импорта лекарственных средств.

В переходный период лицензии будут выдаваться по «заявительному принципу». Лицензировать импорт лекарственных препаратов будет Государственная служба лекарственных средств. Такое решение было принято правительством 11 февраля 2013 года соответствующим постановлением № 103, которое вступит в силу с 1 марта.

«Благодаря введению лицензирования импорта лекарственных средств из цепочки поставщиков «убираются» всевозможные посредники, которые зарабатывают на «перекупках» препаратов друг у друга. Для пациента лицензирование импорта – это гарантия, что препарат поступает от производителя и по цене производителя с максимально допустимой украинским законодательством наценкой», - подчеркнула народный депутат.

***GMP - система норм, правил и указаний в отношении производства: лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения, продуктов питания, пищевых добавок и активных ингредиентов. В отличие от процедуры контроля качества путем исследования выборочных образцов таких продуктов, которая обеспечивает пригодность к использованию лишь самих этих образцов (и, возможно, партий, изготовленных в ближайшее к данной партии время), стандарт GMP отражает целостный подход и регулирует и оценивает собственно параметры производства и лабораторной проверки.

Как сообщалось, с 1 марта в Украине вступает в силу закон о лицензировании импорта лекарств. Документ коснется около 8 тыс. наименований лекарств, которые ввозят на территорию Украины.

Общественные организации, врачи и пациенты призвали Президента Виктора Януковича отменить данный закон.

По их мнению, режим лицензирования оставит граждан Украины без доступа к большинству импортных лекарств.

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