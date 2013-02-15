Украинские металлурги рассчитывают на рост внутреннего потребления в Китае - эксперт

Украинские металлурги рассчитывают на успех правительственных мер в Китае по стимулированию внутреннего потребления металлопродукции в 2013-2014 году, за счет чего украинские предприятия смогут увеличить продажи, производство и рентабельность производства.

Об этом для УНИАН сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности и сбыту металлургического завода «Донецксталь» Игорь Лащенко.

"В настоящее время мировая металлургия находится в критическом состоянии, что обусловлено мировым экономическим кризисом. Многие металлургические предприятия закрываются, находятся на грани закрытия или вынуждены сокращать производство, снижать цены и, соответственно, - рентабельность. Это касается и украинских производителей", - отметил заместитель гендиректора.

Он добавил, что сейчас серьезной угрозой для украинских металлургов является активное продвижение китайскими производителями своей продукции в страны СНГ.

"Из всей выпускаемой в Украине металлопродукции более стабильным спросом пользуется чугун, который занимает более 90% в структуре продаж «Донецкстали», однако и с этим полуфабрикатом ситуация сложная, так как общее снижение потребления проката при избытке производства негативно влияет на рентабельность продаж", - сообщил И.Лащенко.

Он также отметил, что основными потребителями нашего чугуна являются страны, где развита электрометаллургия: Турция, Италия, США.

"Что касается листового и сортового проката, то борьба за этот рынок для украинских металлургов будет только ужесточаться. В 2012 году по сравнению с 2011 производство и экспорт этой продукции Украиной снизились, в среднем, на 6% и угроза углубления кризиса в 2013 году может способствовать продолжению этой тенденции", - сказал И.Лащенко.

Эксперт также добавил, что единственным регионом, куда удалось увеличить поставки проката, стала Северная Африка, однако доля этого региона в украинском экспорте металлопродукции составляет лишь 6-7%.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году крупный украинский производитель металлопродукции компания "Донецксталь" сократила чистую прибыль на 62,7% до 442 млн грн.

«Донецксталь» в январе 2013 года по сравнению с первым месяцем 2012 года увеличила реализацию металлопродукции на 9,9% до 118,320 тыс. тонн.

Предприятие в 2013 году намерено увеличить производство жидкой стали в 4,8 раза - до 433 тыс. тонн, жидкого чугуна на 9% - до 1,428 млн тонн, стального листа на 49,5% - до 120 тыс. тонн, а сортовой стали - в 4,8 раза - до 358 тыс. тонн.

При этом предприятие в 2013 году планирует увеличить инвестиции в модернизацию комбината в 2,3 раза – до 440 млн грн.

"Донецксталь" намерена выпустить еврооблигации сроком обращения до 5 лет на общую сумму до 500 млн долл.

Справка УНИАН. «Донецксталь - металлургический завод» вместе с десятком других структур входит в группу «Донецксталь». Помимо металлопродукции, группа производит кокс, железорудный концентрат и агломерат.

Производство на предприятии чугуна в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 5% - до 1,273 млн тонн, производство листа упало в 4,1 раза до 80,3 тыс. тонн, а сортовой стали - сократилось на 24,6%, до 74,1 тыс. тонн.

Производство заводом жидкого чугуна в 2012 году составило 1,310 млн тонн, а жидкой стали – 90,1 тыс. тонн.

«Донецксталь - металлургический завод» вместе с десятком других структур входит в группу «Донецксталь» и контролируется структурами бизнесмена Виктора Нусенкиса.