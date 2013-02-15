«Антонов» в 2012 году сократил чистую прибыль в 5 раз

Производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) сократило чистую прибыль в 2012 году до 39 млн грн со 193 млн грн годом ранее, говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом чистая выручка предприятия в прошлом году увеличилась до 3,22 млрд грн с 3,13 млрд грн в 2011 году.

Валовая прибыль в 2012 году снизилась до 523 млн грн с 738 млн грн годом ранее.

Себестоимость реализации продукции увеличилась до 270 млн грн с 239 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» (создано в 1046 году) было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основными подразделениями ГП «Антонов» являются опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство, основной задачей которого является изготовление экспериментальных образцов авиационной техники; летно-испытательная и доводочная база, предназначенная для проведения летных испытаний, доработки и сертификации самолетов, а также для обучения летного и технического персонала; службы ведущих специалистов по проектам.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – Национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Антонов» в 2013 году планирует увеличить выпуск самолетов