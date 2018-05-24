Гендиректор "Металлургпрома": «Украине без развития внутреннего рынка не нужно столько металла, сколько она производит»

Об итогах 2012 года, нынешнем состоянии и перспективах развития базовой отрасли экономики Украины – металлургии - в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий Харахулах.

- Василий Сергеевич, уже известны предварительные данные о работе основной экспортоориентированной металлургической отрасли Украины в 2012 году - производство общего проката и стали сократилось в сравнении с предыдущим годом на 9% и 7%, соответственно. Каковы основные причины спада?

- Нового ничего не скажу - мировое потребление стали снизилось, а Украина экспортирует около 70% произведенной металлопродукции. Учитывая экономическую ситуацию, экспорт металлопроката из Украины в 2012 году, по предварительным данным, упал несущественно – на 7% в сравнении с 2011 годом. Хочу сразу оговорить - все цифры, которыми я буду оперировать, - предварительные, окончательные итоги работы металлургической отрасли будут подведены к концу февраля. Объем экспорта металла из Украины составил 22,4 млн тонн. Внутренний рынок сократился почти на 15% - до чуть более 6,1 млн тонн. Кроме того, на импорт металлопродукции приходится около 1,8 млн тонн, то есть, внутри страны потреблено около 8 млн тонн. Внутренний рынок явно мал, диспропорция с внешним рынком - огромная. В экономически развитой стране примерно 80-85% производимой металлопродукции используется именно на внутреннем рынке. Если мы диспропорцию не изменим, а она за 21 год независимости существенно не изменилась, следует ставить вопрос – а нужны ли нашей стране такие объемы производства металлопродукции? Мы по старой привычке спрашиваем, почему в этом году произвели меньше, чем в прошлом? Украине вообще столько металла не нужно, сколько она производит.

- А как быть со статусом Украины – один из крупнейших производителей металлопродукции? По итогам 2012 года Украина вошла в десятку мирового рейтинга производителей стали…

- Мы входим в десятку крупнейших экспортеров и производителей металлопродукции мира. Но ведь фактический экономический показатель не в этом, а в том, сколько металла потреблено на душу населения внутри страны - показатель необходимости производства. По потреблению мы очень отстаем от ведущих стран. В советские времена украинские предприятия выплавляли в год до 51 млн тонн стали. Около половины этого объема потреблялось внутри страны, остальное - продавали, в основном, в республики СССР, потому что тогда рынок был закрытым.

Сейчас внешний рынок, где Украина реализует основную часть своей металлопродукции, сужается, а потенциал внутреннего рынка громадный. Следовательно, нужно решать проблемы потребления на внутреннем рынке.

- Как повлияло на внутреннее потребление металлопродукции строительство в Украине инфраструктурных объектов к Евро-2012? Произошел ли спад после проведения чемпионата?

- Мы такого анализа не делали. Могу сказать, что и тогда не обошлось без импорта металлопродукции. Зачастую зарубежные компании, которые проектируют стадионы и другие инфраструктурные объекты, ставят условие относительно использования оборудования своего производства. Если Евро-2012 и повлияло на внутренний рынок металла, то незначительно.

- Какие, по Вашему мнению, основные факторы, мешающие развитию внутреннего рынка Украины?

- Потенциал потребления металлопродукции внутри страны огромен. Мы, к сожалению, пока «едем» на том, что было 20 лет назад - начиная с инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы. Мосты, здания, сооружения – все предполагает использование металла и это надо обновлять. К примеру, «Укрзалізниця» каждый год, с постсоветских времен, декларирует приобрести то 2 тысячи новых вагонов, то 5 тысяч вагонов, заменить изношенные локомотивы, однако реально дальше мизерных цифр дело не идет. Понятно, что на обновление нужен финансовый ресурс, но это мог бы быть значительный рынок потребления украинского металла.

Я знаком с проектом программы развития экономики страны на 2013-2014 гг., предложенным правительством, из которого следует, что на внутреннем рынке в этом году потребление металлопродукции может увеличиться на 5,5-6 млн тонн, то есть, почти в два раза, по сравнению с прошлым годом. Если программа будет принята и будут найдены механизмы для ее реализации, определены источники финансирования, металлурги готовы поставить на внутренний рынок металл. Смогут ли наши металлурги сделать качественный металл – сомнений нет. Возникает вопрос, сколько это будет стоить? Если стоимость металла будет на уровне или ниже рыночной цены – внутренний рынок будет потреблять такой металл, если выше – никто в убыток работать не будет.

- Какие механизмы нужно задействовать, чтобы увеличить внутреннее потребление?

- Считаю, что на сегодня, как минимум, необходимо восстановить уровень и качество машиностроения, которое было в Украине ранее. Мы все время говорим, что металлургия - основа экономики и ее нужно развивать. Металлургия – основа тех отраслей, которые действительно поднимают экономику страны. А это, в конечном счете, производство металлических товаров - машин, агрегатов, бытового оборудования – всего того, что может потребить инфраструктура, машиностроение, ЖКХ, строительство и пр. Сейчас для сельского хозяйства комбайны и тракторы мы приобретаем за рубежом. А ведь у нас была своя тракторная промышленность, пусть другого уровня и качества, но была. Нам надо определить, что делать, чтобы вернуться на уровень тех технических производств, причем не только в металлургии, но и в других отраслях, где раньше мы были на лучших позициях.

Объединение «Металлургпром» в конце прошлого года направило в Кабинет министров предложения о необходимости реализации программы государственной поддержки ГМК путем стимулирования механизмов роста внутреннего рынка металлопродукции. Это обеспечит улучшение финансово-экономического состояния метпредприятий и подъем смежных отраслей экономики страны в целом. Мы предлагаем реализовать экономический эксперимент, проводимый в металлургии и химической промышленности в 1998-2001 гг., который так и не был завершен. Его эффект для металлургии составил около 3 млрд грн, предприятия восполнили оборотные средства, значительно увеличились поступления в бюджет (в 21 раз). Но эксперимент дал бы больший эффект, если бы в него были вовлечены металлопотребляющие отрасли. Они бы тоже получили толчок к своему ресурсному развитию. Если госпрограмма будет принята, нужно определить, какие виды металлопродукции мы сможем выпускать сами, а что импортировать. Некоторые виды металла Украина не производила, не производит и не будет производить. Например, высоколегированные и специальные марки стали. Что касается внутреннего рынка, естественно, встанет вопрос качества и цены. Потребитель возьмет металл там, где выгоднее, то есть, цена и качество - основной критерий потребления металла. А это - основа рынка.

- По данным Министерства доходов и сборов, металлургам в 2012 году вернули 18,4 млрд грн НДС. Сумма немаленькая…

- В отношении металлургов на начало 2012 года задолженность по НДС составляла свыше 6 млрд грн. Закончили год с показателем около 5 млрд грн. Понятно, что государство при таком бюджете не могло вернуть все деньгами – что-то взаимозачтено, в частности, ценными бумагами. Но, на мой взгляд, возврат НДС проходил бессистемно, и это при том, что автоматический возврат НДС – своевременный возврат. Невозвратом НДС обескровливается финансовая система предприятия. Как можно даже относительно такого крупного комбината как «АрселорМиталл Кривой Рог» иметь 2,1 млрд грн задолженности по НДС?.. Всего меткомбинату вернули около 1,5 млрд грн в конце года. Предприятие два года держали на «голодном пайке».

Метпредприятия также просят правительство с текущего года и до конца 2016-го освободить от НДС и таможенной пошлины ввозимое в Украину оборудование и комплектующие для металлургических предприятий в рамках программ модернизации, технического перевооружения и энергосбережения, если аналогичные товары не производятся в Украине.

Металлурги настаивают на недопущении повышения тарифов и цен на услуги природных монополий. С первого января 2012 года цены на электроэнергию 1 и 2 класса для промпредприятий повышены на 1%. В 2013 году запланировано повышение на 8,3%, что повлечет за собой дополнительные затраты отрасли на 860 млн грн, а с учетом сырьевых ресурсов, потребляемых металлургами, - более 1,5 млрд грн.

С 1 марта предусматривается повышение тарифов на ж/д перевозки - ежемесячно на 1,9%. Наши экономисты подсчитали, что это приведет к росту затрат металлургов на 760 млн грн.

Металлурги также обеспокоены дорогими кредитными ресурсами и тем, что льготы, предусмотренные Налоговым кодексом по стимулированию инвестиционной деятельности и энергосберегающих технологий, реально не действуют, потому что все метпредприятия убыточны, кроме того, забюрократизирован процесс оформления таких льгот.

- С каким финансовым результатом завершила металлургическая отрасль 2012 год?

- По предварительным данным, металлургические предприятия Украины получили чистый доход от реализации продукции в размере 153,3 млрд грн – почти на 32 млрд грн меньше, чем в 2011 году. То есть, убыток составил 13,7 млрд грн. Это более чем втрое больше, чем в предыдущем году - 4,2 млрд грн. В целом, отрицательная рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4%.

Себестоимость реализованной продукции в прошлом году, с учетом сбыта и прочих расходов, выросла в сравнении с 2011 годом на 4,3% и составила 107,8 коп. на 1 гривну ВВП. Это свидетельствует об опережающем росте цен на сырье и топливно-энергетические ресурсы. А энергоносители составляют почти 40% в структуре себестоимости металлопродукции. На уровень себестоимости также существенно влияет низкое качество украинских сырьевых ресурсов – железной руды, углей и кокса. Металлурги вынуждены технологически увеличивать расход сырья при выплавке чугуна. На 1 тонну чугуна у нас расходуется 1 840 кг сырьевых ресурсов, в России – 1720 кг, в дальнем зарубежье – 1 620 кг.

- Сколько средств инвестировано в модернизацию металлургической отрасли в 2012 году?

- Порядка 6 млрд грн. В 2011 году объем инвестиций составил около 6,4 млрд грн. С 2002 года инвестиции металлургических предприятий в модернизацию производства росли, достигнув максимума в 2007 году – 10,4 млрд грн. Начиная с 2008 года, вследствие негативного влияния мирового кризиса, объем инвестиций ежегодно падал. Минимальный объем зафиксирован в 2010 году – 4,5 млрд грн. Если в 2007 году инвестиции в расчете на производство 1 тонны стали составили 47,88 доллара США, то в 2012 году показатель сократился вдвое – до 23 долларов.

- За 2012 год потребление газа предприятиями ГМК сократилось почти на 25%. Это связано со спадом производства или с внедрением новых технологий?

- Частично со спадом, но в основном с отказом многих предприятий от использования газа в доменном производстве и переходом на пылеугольное топливо. Это касается Алчевского меткомбината, Запорожстали, частично Донецкого метзавода и меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог». Кроме того, на «Азовстали», «Интерпайпе», Донецком метзаводе полностью закрылось мартеновское производство, где потребляется много газа. Также уменьшилось количество действующих мартеновских печей на Мариупольском меткомбинате им. Ильича.

Источники энергоресурсов в прошлом году частично диверсифицированы. По большому счету, сейчас отрасль только и решает вопрос перехода от природного газа на другие виды энергии, а удельный вес энергоресурсов на единицу произведенной продукции существенно не изменился.

- С начала 2012 года цена на газ для метпредприятий выросла на 3,5% и составила почти 3 тысячи 885 грн за 1 тыс. кубометров. Какие прогнозы на этот год?

- Сейчас цена остается прежней. Насколько мне известно, рост стоимости газа пока не предвидится. Прогноз зависит от того, как договорятся «Газпром» и «Нафтогаз».

- В прошлом году Вы заявили, что в горно-металлургической отрасли практически завершилось формирование финансово-промышленных групп. Насколько эффективно создание вертикально интегрированных компаний в ГМК?

- Вы задаете вопрос, который тянет за собой другие вопросы. Да, процесс формирования ФПГ реально завершился… Скажу одно - монополизация должна иметь какие-то реальные, осмысленные пределы. Мое мнение - монополизм должен всегда контролироваться государством, иначе он ведет в тупик.

- В декабре 2010 года Президент Украины Виктор Янукович отменил указ предыдущего Президента Виктора Ющенко о запрете приватизации ряда стратегических предприятий, в том числе Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд. В строительство КГОКОР уже вложено более 1,6 млрд долл. Ранее о своем интересе в его достройке заявлял ArcelorMittal, консорциум «Металлоинвест» (Россия) и «Смарт-групп». Предварительный объем инвестиций в комбинат оценивается в размере не менее 800 млн долл. Каковы перспективы приватизации и достройки КГОКОР, или этот объект окончательно заморожен?

- Ничего не могу сказать об этом проекте. Вопрос о КГОКОРе тянется еще с советских времен, с 1985 года, когда его начали строить. Надо было тогда еще определиться, кому нужен этот комбинат. Считаю, что потенциалу ГМК Украины ни раньше, ни сейчас, ни через сто лет КГОКОР не нужен.

- Какие первоочередные проблемы металлургической отрасли Украины может сегодня решить государство?

- Проблемные вопросы, которые не решаются из-за нашей забюрократизированности. Например, возврат НДС – своевременный, автоматический, как обещало государство, и для всех. Необходимо проводить взвешенную ценовую политику в отношении природных монополистов, на период кризиса не повышать налоговые нормы, удешевить кредитные ресурсы.

Раиса Юргель (УНИАН, Днепропетровск)

***Объединение предприятий «Металлургпром» было образовано в 1995 г. в соответствии с Указом Президента Украины по инициативе Министерства промышленности Украины и руководителей предприятий горно-металлургического комплекса. Учредителями Объединения стали все металлургические и ферросплавные предприятия отрасли, проектные и научно-исследовательские институты черной металлургии. В «Металлургпром» входят 40 предприятий, организаций и институтов. Основная цель создания Объединения — обеспечение координационной деятельности предприятий ГМК.