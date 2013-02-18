Металлургическая отрасль Украины в 2012 году увеличила убытки в 3,3 раза

Убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года, по предварительным данным, увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн, по сравнению с 2011 годом – до 13,7 млрд грн.

Об этом в интервью УНИАН сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий Харахулах.

По его словам, металлургические предприятия Украины в прошлом году получили чистый доход от реализации продукции в сумме 153,3 млрд грн, что на 17,2%, или почти на 31,9 млрд грн, меньше, чем в 2011 году.

В целом отрицательная рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.

«В металлургической отрасли Украины в 2012 году не было ни одного рентабельного предприятия. Все получили убытки», - сказал В.Харахулах.

Подробнее о состоянии металлургической отрасли читайте в интервью Василия Харахулаха агентству УНИАН.