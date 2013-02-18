“АвтоКрАЗ” в 2012 году сократил чистый убыток на 12,3%

Компания “АвтоКрАЗ” (Кременчуг, Полтавской обл.) в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократила чистый убыток на 12,3% - до 155,86 млн грн, об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, активы предприятия на 1 января 2013 года составили 5,125 млрд грн, текущие обязательства - 3,272 млрд грн, общая дебиторская задолженность составила 2,212 млрд грн.

Напомним, “АвтоКрАЗ” завершил 2011 год с чистым убытком в размере 177,142 млн грн, тогда как в 2010 году чистая прибыль составляла 9,047 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» - единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей с полным технологическим циклом производства.

"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 150 модификаций и порядка 1500 комплектаций автомобильной техники КрАЗ для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных Силах.

Автомобили КрАЗ эксплуатируются в 46 странах мира.

“АвтоКрАЗ” планирует в 2013 году выпустить около 2,4 тыс. автомобилей, что почти в 2,7 раза превысит показатель 2012 года.