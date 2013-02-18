Объем инвестиций в металлургию Украины в 2012 году сократился до 6 млрд грн

Объем инвестиций в модернизацию предприятий металлургической отрасли Украины в 2012 году, по предварительным данным, сократился по сравнению с 2011 годом на 6% – до 6 млрд грн.

Об этом в интервью УНИАН сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий Харахулах.

По его словам, с 2002 года инвестиции металлургических предприятий в модернизацию производства росли, достигнув максимума в 2007 году - 10,4 млрд грн. Начиная с 2008 года, вследствие негативного влияния мирового кризиса на финансовое состояние предприятий, объем инвестиций ежегодно падал. Минимальный объем зафиксирован в 2010 году – 4,5 млрд грн.

«Если в 2007 году инвестиции в расчете на производство одной тонны украинской стали составили 47,88 доллара США, то в 2012 году этот показатель сократился в два раза – до 23 долларов», – отметил В.Харахулах.