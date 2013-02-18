«АрселорМиттал Кривой Рог» в январе сократил производство стали на 3,4%

Один из крупнейших производителей стального проката в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог» в январе 2013 года по сравнению с первым месяцем 2012 года сократил производство стали на 3,4% - до 536,5 тыс. тонн, говорится в сообщении комбината.

По данным пресс-службы комбината, в январе 2013 года производство чугуна по сравнению с январем 2012 года упало на 1,1% - до 473,2 тыс. тонн, а проката на 2% - до 469,9 тыс. тонн.

Как отметил глава администрации по производству «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжит Калон, на уровень производства стали и проката повлиял дефицит лома в январе 2013 г.

Кроме того, П.Калон сообщил, что в январе 2013 г. на крупнейшей доменной печи предприятия – №9 был проведен 3-суточный плановый текущий ремонт, а также был осуществлен ремонт нагревательной печи проволочного стана №1.

В январе также был начат капитальный ремонт конвертера №6, который продлится в течение 10 недель.

Как сообщал УНИАН, на комбинате в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство стали увеличилось на 12,57% - до 6,419 млн тонн, выплавка чугуна на 14,64% - до 5,61 млн тонн, а производство проката увеличилось на 13,26% - до 5,592 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

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