Инвестиции Ferrexpo в 2012 году стали самыми крупными среди украинских горнорудных компаний

Объем капитальных инвестиций горнорудной компании Ferrexpo за 2012 год стал самым крупным среди украинских предприятий железорудного сектора.

Об этом сказано в поступившем в УНИАН комментарии аналитика инвестиционной группы ART Capital Дмитрия Ленды.

«Если сравнивать Ferrexpo с другими украинскими компаниями, которые владеют и инвестируют в свои железорудные активы, такими как «Метинвест» или «АрселорМиттал Кривой Рог», то в 2012 году капиталовложения Ferrexpo являются самыми крупными», - отметил Д.Ленда. Он напомнил, что в 2012 году Ferrexpo инвестировала 487 млн долл. в развитие Полтавского и Еристовского ГОКов, а также других украинских предприятий, входящих в компанию.

«Полмиллиарда долларов – это существенная сумма даже для такого крупного по украинским меркам игрока, как Ferrexpo», - отметил эксперт.

По его словам, сумма капитальных инвестиций Ferrexpo за 2012 год является крупнейшими ежегодными вложениями компании, поскольку в 2009 году Ferrexpo инвестировала в свои активы 86,2 млн долл., в 2010 году - 167,4 млн долл., в 2011 году - 380,4 млн долл.

Справка УНИАН. Компания Ferrexpo является крупнейшим экспортером железорудных окатышей из Украины и СНГ и седьмым по величине экспортером в мире. Основными активами являются Полтавский и Еристовский ГОКи. Основные потребители – сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2012 финансовом году уменьшила общий объем производства окатышей по сравнению с 2011 годом на 1,2% - 9,69 млн тонн.

В 2012 году компания добыла 29,76 тыс. тонн железной руды, что практически соответствует уровню 2011 года (29,637 тыс. тонн).

Производство концентрата в 2012 году увеличилось на 1,9% - до 11,7 млн тонн.

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