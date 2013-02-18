Одесский припортовый завод в 2012 году получил 122 млн грн чистого убытка

Одно из крупнейших химических предприятий Украины «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в 2012 году на фоне падения выручки получило чистый убыток в размере 122,472 млн грн, тогда как в 2001 году чистая прибыль компании составила в 336,133 млн грн, сообщается в финансовом отчете предприятия.

Согласно сообщению, по итогам года доход от реализации продукции завода снизился до 5,493 млрд грн с 5,589 млрд грн в 2011 году. Чистый доход компании сократился до 5,375 млрд грн с 5,48 млрд грн на фоне роста себестоимости продукции до 5,211 млрд грн с 4,763 млрд грн годом ранее.

Валовая прибыль предприятия в 2012 году упала до 164,105 млн грн с 716,654 млн грн за 2011 год.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года правительство Украины утвердило финансовый план Одесского припортового завода, предусматривающий получение в 2012 году чистой прибыли на уровне 490 млн грн.

В 2011 году ОПЗ получил чистую прибыль в размере 336,133 млн грн против чистых убытков в 87,169 млн грн годом ранее.

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

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