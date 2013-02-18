«Еврокар» сократил производство легковых авто в 3,5 раза

Крупный украинский автопроизводитель «Еврокар» в январе 2013 года сократил производство легковых автомобилей до 154 единиц с 533 единиц в январе прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В декабре 2012 года объем производства легковых автомобилей составил 1 140 единиц.

В прошлом месяце «Еврокар» произвел автомобилей моделей Skoda Fabia A05 - 68 единиц, Octavia A5 - 50 единиц, Superb B6 - 32 единицы, Roomster и Yeti - по 2 единицы.

Справка УНИАН. "Еврокар" входит в группу компаний "Атолл Холдинг" (Киев). До кризиса компания производила автомобили моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, но в последние три года сосредоточилась на выпуске исключительно автомобилей Skoda.