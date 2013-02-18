«Укрспецэкспорт» подписал крупный контракт с Пакистаном на поставку силовых установок для танков

Государственный концерн «Укрспецэкспорт» подписал контракт с представителями Пакистана на изготовление и поставку в эту страну 110 силовых установок для танков на сумму 50 млн долл., сообщили в пресс-службе предприятия.

"Контракт рассчитан на 4 года и будет выполняться на мощностях ГП «Завод имени Малышева». Его стоимость превышает 50 млн долл. США", - цитирует пресс-служба слова и. о. заместителя генерального директора компании Вадима Кожевникова, которые он озвучил в ходе Международной выставки IDEX-2013, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

По его словам, силовые установки харьковского производства традиционно используется в странах, где изготавливают современные боевые танки. Сейчас системные поставки осуществляются из Украины в Китай и Пакистан.

"В Пакистан ранее уже отправлено более 300 единиц таких агрегатов для танка «Аль Халид»", - отметил В. Кожевников.

Он также выразил надежду на заключение новых соглашений, поскольку, «Укрспецэкспорт» проводит переговоры с рядом стран Ближнего Востока.

Он отмечает, что украинские производители танковых двигателей способны занять нишу на международном рынке, учитывая высокие научно-производственные мощности страны, недоступные для многих конкурентов.

«Свидетельством этого является разработка украинского танкового двигателя нового поколения 6ТД-3, представленного на объединенном стенде ГК «Укроборонпром» в рамках IDEX-2013. Его мощность на 300 лошадиных сил превышает предыдущий и составляет 1500 сил" - сообщили в пресс-службе.

В.Кожевников считает, что Украина способна на равных конкурировать с ведущими мировыми производителями танковых двигателей.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года после Международной военной выставки «IDEAS Pakistan 2012», где была представлена украинская военная техника, пакистанские военные проявили интерес к новейшим украинским танкам «Оплот», серийный выпуск которых осуществляется на государственном предприятии «Завод им. Малышева» в Харькове.

Справка УНИАН. В конце 2009 года Украина и Ирак подписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на общую сумму 457,5 млн долл. Основной исполнитель контракта – Харьковское конструкторское бюро имени Морозова (ХКБМ), соисполнитель – Государственное предприятие «Завод имени Малышева» (г. Харьков). Колесные БТР-4 разработаны конструкторами ХКБМ. Первая партия БТР-4 для Ирака изготовлена на производственной базе КБ имени Морозова и в количестве 26 единиц отправлена заказчику в апреле 2011 года, а вторая в количестве 62 машин – в 2012 году.