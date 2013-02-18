Кременчугский сталелитейный завод за год получил 19 млн грн прибыли

Одно из ведущих предприятий современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья Кременчугский сталелитейный завод в 2012 году получил чистую прибыль в размере 18,791 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистый убыток составил 21,465 млн грн

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

При этом показатель выручки компании комиссией не предоставляется.

Согласно сообщению, общее количество активов компании в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 11,3% - до 1,048 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кременчугский сталелитейный завод (Кременчуг, Полтавская область) приостанавливает работу с 13 февраля до 1 марта, причина остановки - проблемы с сертификацией продукции и ее сбытом.

Справка УНИАН. ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

В 2011 году завод сработал с убытком 21,465 млн грн, тогда как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.