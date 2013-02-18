«Азовкабель» в 2012 году сократил чистую прибыль в 24,7 раза

Один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции «Азовкабель» (г. Бердянск, Запорожская обл.) в 2012 году сократил чистую прибыль в 24,7 раза - до 274 тыс. грн, тогда как по итогам 2011 года чистая прибыль составила 6,777 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

При этом показатель выручки компании комиссией не предоставляется.

Согласно сообщению, общее количество активов компании в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 3% - до 151,2 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО "Азовкабель" (г. Бердянск, Запорожская обл.) - крупнейший поставщик кабельной продукции в СНГ, производит кабельно-проводниковую продукцию: кабели монтажные, сварочные, силовые гибкие, провода монтажные и пр. Предприятие изготавливает около 4 тыс. маркоразмеров кабельной продукции.