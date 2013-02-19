Металлурги в январе уменьшили производство проката

Украинские металлургические предприятия в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года сократили производство готового проката черных металлов на 7,9% - до 1,503 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года производство готового проката черных металлов выросло на 5,2%.

При этом производство проката плоского горячекатаного из нелегированной стали в январе 2013 года составило 479 тыс. тонн, что в сравнении с январем 2012 года больше на 8,5%, а с декабрем – на 4,2%.

Производство в январе проката плоского горячекатаного из легированной стали составило 129 тыс. тонн, что меньше показателя января 2012 года на 45,6%, но больше показателя декабря 2012 года на 3,7%.

Кроме того, в январе произведено прутов и стержней 266 тыс. тонн, что на 99% больше показателя января 2012 года и на 13,9% больше показателя декабря 2012 года.

Также в январе 2013 года было произведено профилей в количестве 241 тыс. тонн, что на 5% выше показателя января 2012 года, но на 2,8% меньше показателя декабря.

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, в январе составило 1,31 млн тонн, что в сравнении с январем 2012 года меньше на 10,4%, а в сравнении с декабрём 2012 года - больше на 2,8%.

При этом производство чугуна в январе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросло на 0,9%, а в сравнении с декабрем - на 7% - до 2,498 млн тонн.

Также в январе 2013 года было произведено 1,434 млн тонн полуфабрикатов, что по сравнению с показателем января 2012 года больше на 1,3%, а по сравнению с декабрем 2012 года - на 17,7%.

Госстат сообщает, что общий объём производства металлургической продукции в Украине в январе 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 8,6%, а относительно декабря 2012 года - на 1,4%.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн.

Сокращение производства чугуна в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Общий объем производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.