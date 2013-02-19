В Украине производство легковых авто сократилось более чем в 5 раз

Производство легковых автомобилей по итогам января 2013 года сократилось до 0,8 тыс. единиц, что на 81,6% меньше результатов января прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с декабрем 2012 года выпуск легковых автомобилей в прошлом месяце упал на 74,3%.

Производство автобусов украинскими компаниями в январе сократилось по сравнению с январем 2012 года на 81,6% - до 34 единиц. За первый месяц 2013 года также сократилось производство грузовых автомобилей к январю 2012 года на 90% - до 29 единиц.

Производство автобусов в Украине в декабре 2012 года составило 149 единиц (на 57,5% меньше декабря 2011 года), а выпуск грузовых автомобилей составил 268 единиц (рост на 14% к декабрю 2011 года).

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.