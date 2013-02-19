АвтоКрАЗ совместно с ASV разработал новый бронетранспортер. Презентуется сейчас в Абу-Даби

ПАО «АвтоКрАЗ» совместно с компанией Ares Security Vehicles LLC (г. Дубай, ОАЭ) разработал бронетранспортер KRAZ-ASV с усовершенствованной защитой от мин.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По их данным, бронетранспортер базируется на шасси автомобиля-вездехода КрАЗ-5233НЕ, имеет полный привод, он экипирован мощным дизельным мотором. Уровень бронирования по STANAG 4569 – level 2 и 3 от баллистического и взрывного воздействия соответственно.

Многоцелевое транспортное средство предназначено для оперативной доставки личного состава воинских подразделений и их огневой поддержки, для чего может быть оснащено современным вооружением и средствами активной и пассивной защиты.

Презентация новой машины сейчас проходит в Абу-Даби (ОАЭ), где 17 февраля начала свою работу выставка IDEX-2013.

Как сказано в сообщении пресс-службы, «почетным гостям выставки, среди которых были Шейх Халифа-бин-Заед аль-Нахья – президент ОАЭ, наследный принц Абу-Даби, заместитель верхового главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, шейхи, представители правительств и вооруженных сил ОАЭ, была торжественно продемонстрирована новейшая разработка для оборонного комплекса - KRAZ-ASV".

На предприятии также подчеркнули: "KRAZ-ASV, по общему мнению присутствующих – современный, с отличным дизайном и высокими тактико-техническими характеристиками броневик класса Armored Personal Carrier».

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» - единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей с полным технологическим циклом производства. Выпускает 33 базовые модели, более 150 модификаций и порядка 1500 комплектаций автомобильной техники КрАЗ для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных Силах.

Автомобили КрАЗ эксплуатируются в 46 странах мира.

“АвтоКрАЗ” в 2012 году уменьшил производства автомобилей на 16% по сравнению с 2011 годом - до 899 шт., а в 2013 году планирует выпустить около 2,4 тыс. автомобилей, что почти в 2,7 раза превысит показатель 2012 года.

Компания в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократила чистый убыток на 12,3% - до 155,86 млн грн.