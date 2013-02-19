В Украине уменьшилось производство цемента

Украинские цементные предприятия в январе 2013 года сократили производство портландцемента, глиноземистого цемента, безклинкерного шлакового цемента, гидравлических подобных цементов на 38% по сравнению с январем 2012 года - до 213 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе, по сравнению с декабрем 2012 года, производство данной продукции сократилось на 36,5%.

Справка УНИАН. Украинские цементные предприятия в январе-декабре 2012 года сократили производство цемента на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 9,801 млн тонн. В 2011 г. цементные предприятия увеличили производство цемента на 11,2% по сравнению с 2010 г. – до 10 млн 515 тыс. тонн, в 2010 г. – снизили производство цемента на 0,4% по сравнению с 2009 годом – до 9 млн 457 тыс. тонн; в 2009 году – снизили на 36,3% по сравнению с 2008 годом – до 9 млн 496 тыс. тонн.