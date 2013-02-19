Эксперт: отрицательная динамика в промышленности Украины в 1-м полугодии сохранится

Спад промышленного производства в Украине в январе 2013 года против января 2012 года на 3,2% говорит о том, что ситуация в секторе остается все еще сложной и, вероятно, будет оставаться таковой на протяжении всего первого полугодия текущего года.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин.

По его словам, основным фактором, определившим динамику промпроизводства в январе, стал все еще слабый спрос на украинский экспорт, при этом улучшение ситуации ожидается только к концу года.

Кроме того, И.Газизуллин обратил внимание на довольно сдержанные прогнозы экономического роста в Украине в 2013 году, озвученные международными финансовыми организациями (по прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития рост ВВП Украины в 2013 году составит около 1%). При этом, по мнению эксперта, динамика промпроизводства может быть и того меньше.

«Я все же склоняюсь к мнению, что показатель динамики промпроизводства в целом за год будет около 0%», - сказал И.Газизуллин.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года составил 3,2%.

В Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.