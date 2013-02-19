Январский спад производства в Украине говорит о приближающейся рецессии - эксперт

Спад производства в январе с учетом отрицательных темпов роста во второй половине прошлого года говорит о приближающейся рецессии.

Такое мнение УНИАН высказал начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

По словам эксперта, основными причинами спада производства являются неблагоприятная ситуация в мировой экономике, что сдерживает спрос на украинский экспорт (продукцию металлургии, машиностроения, химической промышленности) и глубокий спад (на 20-30%) в нефтеперерабатывающей промышленности, что связано с практически полной остановкой отечественных нефтеперерабатывающих мощностей по причине их технической отсталости и неконкурентоспособности. «Учитывая то, что внешний спрос останется слабым в первой половине 2013 года, мы не ожидаем ускорения динамики производства в ближайшее время. В результате темп роста промпроизводства и темп роста ВВП в этом году могут не превысить 1-2%, причем при менее благоприятном развитии событий в мировой экономике нельзя исключать и отрицательных темпов роста», - сказал Д.Сологуб.

Другой эксперт - начальник отдела стратегического планирования «Укрсоцбанка» (ТМ UniCreditBank) Агшин Мирзазаде также полагает, что восстановление мировой экономики происходит медленными темпами. «Внутренний рынок не обеспечивает промышленность необходимым спросом и, скорее всего, данная негативная тенденция продлится до середины 2 квартала этого года. После чего наступит медленное восстановление, которое по итогам года должно вывести показатель роста промышленности в небольшой плюс (около 1%-2%)», - сказал А.Мирзазаде.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года составил 3,2%.

В декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года спад составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%. В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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